В Челябинске в ДТП автомобиль перевернулся на крышу

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Сегодня, 12 июля, в Курчатовском районе города Челябинска произошло страшное ДТП. Видео с превратившейся в груду металлолома машиной выложили пользователи социальной сети.

Ужасающая авария произошла сегодня на Свердловском тракте возле Лакокрасочного завода. На кадрах с места происшествия видно, что от машины не осталось ни одного «живого» места. Искореженный автомобиль выбросило к трамвайным путям.

«ДТП на Свердловском тракте зарегистрировано. Сотрудники ГИБДД сейчас работают на месте аварии. Пока ничего неизвестно. Информация уточняется», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пока детали ДТП не выяснены. Следите за обновлениями на нашем сайте.