Южноуралец вынес с РЖД больше полтонны металла

В скором времени в Челябинске состоится суд.

В Челябинске завершилось расследование по делу похищения чёрного металла с Южно-Уральской железной дороги. Мужчину, который хотел нажиться на украденном, ждёт суд.

58-летний «кладоискатель» в конце мая этого года пытался вынести металл со стоящего грузового вагона. Южноуралец был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Как рассказали сайту «Первый областной» в Южно-Уральском ЛУ МВД России, при задержании похититель, неся в руках килограммы металла, в ответ на вопросы полиции ничего толкового не мог ответить. До того, как его заметили сотрудники транспортной полиции, челябинец успел стаскать 520 килограммов чёрного металла. Но такие труды дали небольшой «выхлоп»: металла мужчина наворовал всего-то на семь тысяч рублей.

«Дознаватели возбудили в отношении задержанного уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В ходе расследования вина подозреваемого была полностью доказана, все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — рассказала Вера Кухтина, специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В скором времени состоится суд по делу горе-авантюриста.