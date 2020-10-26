В Миассе отменили особый противопожарный режим

Этому способствовал выпавший снег.

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В Миассе отменён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 23 октября подписал глава округа Григорий Тонких.

«Третий за 2020 год особый противопожарный режим был введён на территории Миасского городского округа 16 октября и продлился до 23 октября, второй действовал с 13 июля по 10 августа, а первый — с 1 мая по 1 июля», — прокомментировали в Управлении ГОЧС Миасса.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в Миассе ликвидировали 186 лесных пожаров на площади 1 189 га.