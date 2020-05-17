Как не подхватить коронавирус во время шоппинга рассказал эксперт

Носить индивидуальные средства защиты недостаточно.

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После завершения нерабочих дней в российские магазины стало заходить всё больше и больше людей. И если раньше была вероятность заразиться коронавирусом от продуктов, то теперь увеличились шансы подхватить инфекцию от других посетителей или от кассиров. Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал изданию Ura.ru, как не заразиться во время шоппинга.

По его словам, посещать магазины нужно только в защитной маске и перчатках, а вернувшись домой, сразу же вымыть все купленные товары.

«Если вы покупаете товары в упаковке, например, плитку шоколада или упаковку сахара, то вероятность того, что продукт опасен, крайне мала. В этом случае достаточно снять обёртку и переложить продукт в чистую посуду. Но продукты, продающиеся без упаковки, следует тщательно обрабатывать. Например, фрукты и овощи»,— цитирует слова Зуева издание.

Их и другие продукты без упаковки следует тщательно помыть с мылом или залить горячей водой на некоторое время. Но, как отметил эксперт, это следует делать не только в период пандемии коронавируса.

Отметим, ранее подобные советы дали в МЧС России. Там также отметили, что снеки, которые из одной упаковки едят сразу несколько человек, тоже смогут быть источником заражения коронавирусом.