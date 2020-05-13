В России могут перестать продавать алкоголь лицам моложе 21 года

В условиях самоизоляции люди стали чаще умирать от алкоголя.

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Жители России стали чаще умирать от употребления алкоголя. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, опираясь на данные оперативного мониторинга по смертности. В связи с этим он предложил Госдуме увеличить возраст продажи спиртного до 21 года.

«Роль алкоголя в смертности в этот период возросла. Сокращение потребления алкоголя — это путь к сокращению смертности и заболеваемости», — заявил Мурашко.

Однако отметим, что это не будет кардинальным решением. По словам министра, на данный момент он предлагает подумать над этим нововведением.