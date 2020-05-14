«Наливайки» могут исчезнуть из челябинских дворов

Готовятся поправки в закон об их запрете.

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Уже этим летом в регионе могут исчезнуть «наливайки», расположенные в жилых домах. Этот вопрос будет рассмотрен Законодательным собранием Челябинской области в конце мая. С одной стороны, это избавит южноуральцев от шумных компаний под окнами и позволит лишить людей возможности покупать алкоголь в запрещенное время. С другой стороны, поправки могут «ударить» по бизнесу.

Согласно федеральному законодательству, вводится полный запрет на продажу спиртного в многоквартирных домах, если помещение имеет площадь менее 20 «квадратов». Депутаты ЗСО Челябинской области хотят эту допустимую площадь увеличить вдвое. Но еще можно внести правки, так как окончательное решение еще не принято.

«Наша задача — решить проблему неудобства и страдания граждан от этих „наливаек“, но в то же самое время не задеть нормальный бизнес», — подчеркнул заместитель председателя ЗСО региона Константин Захаров.

На следующей неделе будет открыта горячая линия, куда можно обратиться с жалобами на такие заведения в своем доме. После того, как будут приняты единые нормы, а также составлен конкретный список недобросовестных торговцев, будут приниматься индивидуальные решения по конкретным точкам.

«Чтобы люди, которые живут в многоквартирных домах, могли позвонить и сообщить о конкретном магазине, с конкретным адресом. А мы могли проверить и учесть этот сигнал. От граждан получить информацию, оценить ее и разобраться», — добавил Захаров.

Напомним, что заседание по этому вопросу намечено на 28 мая.