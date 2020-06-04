В ДТП в Югре пострадали два южноуральца

Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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Среди вахтовиков, ставших жертвами ДТП в Югре были два жителя Челябинской области. По информации правительства региона, оба они из Миасса. Их состояние оценивается как средней тяжести.



«По уточненной информации ОКБ Ханты-Мансийска, среди госпитализированных в результате ДТП на дороге Лянтор — Карымкары два жителя Челябинской области. Оба они из Миасса. У обоих состояние средней тяжести, в оперативном вмешательстве пациенты не нуждаются. Медики Югры оказывают южноуральцам необходимую помощь»,— рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, ДТП, в котором пострадали южноуральские вахтовики, произошло сегодня, 4 июня, утром. Авария произошла на 237-м км трассы Сургут—Карымкары. Всего жертвами ДТП стали 7 человек. Сейчас пострадавшие госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.