/ В ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадала женщина

Ее автомобиль протаранила маршрутка.

В Челябинске в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси пострадала женщина. Автоледи, управлявшая легковым автомобилем, получила травмы после того, как в ее автомобиль врезалась маршрутка № 19. Автомобили также получили повреждения: у маршрутного такси разбита фара и бампер, у легкового автомобиля поврежден багажник.

В Челябинске на улице Салютная 10 водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Фиат Дукато» — маршрут № 19, не выдержал безопасную дистанцию и произвел столкновение с впереди идущим автомобилем «Киа Рио» под управлением водителя 1986 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В результате аварии пострадала водитель «Киа Рио», женщину госпитализировали.