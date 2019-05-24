/ Автоледи без прав перевернулась на БМВ в Челябинской области

Девушка скончалась на месте происшествия.

Автоледи без прав на БМВ скончалась в ДТП в Челябинской области. Авария произошла в среду, 22 мая, в вечернее время. Как сообщили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области, автомобиль, в котором кроме девушки находилась ее подруга, вылетел с дороги и перевернулся.

Водитель, 20-летняя девушка, управляя автомобилем БМВ-320, не имея водительского удостоверения, не выбрала безопасную скорость движения при повороте налево, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги в правую обочину по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Полицейским удалось установить, что находившаяся за рулем девушка проживала вместе с хозяином автомобиля, и решила взять машину, пока он находился на работе. Отметим, что подруга погибшей получила небольшие травмы и отказалась от госпитализации.