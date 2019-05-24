/ «Хендай» сбил школьницу на спуске в Челябинской области

За рулем был 70-летний водитель.

Серьезное ДТП произошло в Челябинской области. В городе Юрюзань 70-летний водитель сбил школьницу. Он ехал на «Хендай Крета», спускаясь с горки, и не затормозил перед ребенком. При этом 13-летняя девочка шла по «зебре», не нарушая правила дорожного движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, получила телесные повреждения, назначено лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, девочка дождалась, пока окажется в зоне видимости автомобиля и шагнула на переход. Однако водитель не остановился, и школьница оказалась на капоте, а потом на проезжей части.