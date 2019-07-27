В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец

Гражданин другой республики оказался под колесами транспорта.

В Челябинске, во время смертельного дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец. Авария произошла вчера, 26 июля, утром в Ленинском районе. Автокран на высокой скорости протаранил три маршрутных такси с пассажирами. В результате ДТП пострадали несколько человек, один из них скончался на месте происшествия.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге, под колесами спецтехники погиб гражданин этой страны.



«26 июля 2019 года в Челябинске при переходе дороги был сбит грузовой автомашиной и погиб на месте гражданин Узбекистана Б. Р. Генконсульство взяло ситуацию на контроль и совместно с Представительством Агентства внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве и узбекской диаспорой в Челябинске решают организационные и другие вопросы по отправке тела погибшего на родину», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

Напомним, что в аварии пострадали еще 9 человек. Часть из них была госпитализирована с места происшествия.





