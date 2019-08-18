В Челябинске произошло очередное ДТП по вине водителя «маршрутки»

Авария создала пробку и остановила движение трамваев.

Столкновение двух видов общественного транспорта произошло сегодня, 18 августа, в Ленинском районе Челябинска. ДТП произошло в районе 18.00 часов вечера.

«По улице Дзержинского напротив рынка „Анатольевские ряды“ произошло серьезное ДТП, в результате которого встали трамваи», — сообщила подписчица одного из городских пабликов.

Водитель автобуса, движущегося по 56-му маршруту, по всей видимости, не уступил на повороте трамваю, из-за чего и произошло столкновение. В результате образовалась небольшая пробка. По словам той же подписчицы, на месте аварии были повреждены рельсы и асфальтовое покрытие на путях.

Подробности произошедшего выясняются.