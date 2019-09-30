«Ей не хотелось жить»: подруги девочки, погибшей под колесами крана, поделились воспоминаниями

ДТП унесло жизнь 14-летней Виктории, близкие до сих пор не верят в произошедшее.

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Добрая и жизнерадостная — именно так характеризуют погибшую девочку подруги. Она всегда была рада прийти на помощь. Близкие девочки до сих пор не могут поверить в то, что Вики больше нет. Все знакомые, даже совсем новые, к ней относились хорошо.

«Помню, сидели в одном из дворов, и она рассказывала, мне про свою сестру, как она её очень любила. Только она за ней ухаживала. Как она говорила, что мама никакого участия не принимала. Из-за этого ей не хотелось жить, но я её утешала, как могла. Говорила, что у неё есть лучшая подруга», — рассказывает лучшая подруга Виктории.

«Она была добрая, весёлая, жизнерадостная, была рада помочь, всегда поддерживала», — добавляет еще одна подруга девочки Валерия.

Жизнь 14-летней девочки оборвалась в минувшие выходные на пересечение улиц Доватора и Шаумяна. Светофору оставалось гореть зеленым всего несколько секунд, когда Виктория выбежала на дорогу. В это время на проезжей части из-за поворота появился автокран, который стал последним, что она видела в своей жизни.