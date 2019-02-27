/ Столкновение попутных большегрузов создало затор на трассе М-5

Один человек пострадал.

Крупная авария произошла на трассе М-5 в Ашинском районе. Недалеко от Сима столкнулись два большегруза. Предварительно, водитель одной из машин потерял контроль и столкнулся с грузовиком, перевозившим трубы. Смертельных повреждений никто не получил, однако медицинская помощь потребовалась перевозчику труб.

Сегодня, 27 февраля, в 13:55 по местному времени на 1596-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск было остановлено движение в обоих направлениях. Причина: попутное столкновение двух грузовых автомобилей, перекрывших обе полосы в районе города Сим Ашинского района Челябинской области. С 15:05 организовано реверсивное движение транспорта. — сообщили сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Водителям напоминают, что если они оказались в затруднительном положении, помощь всегда можно получить от представителей Упрдора по телефону: 8 (351) 266-65-63. Диспетчеры работают круглосуточно.