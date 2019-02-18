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/ Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5

Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5

Сейчас решается вопрос об их переводе из реанимации.
сегодня в 15:35
  |  Происшествия

В министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали о состоянии девушек, пострадавших в страшной аварии на трассе М-5 «Урал», в которой погибли братья-близнецы. В пресс-службе министерства сообщили, что сейчас решается вопрос о переводе девушек из реанимации.

Их состояние стабилизируется. Сейчас решается вопрос об их переводе из реанимации в травматологическое отделение. Пока что они останутся в больнице. У одной из девушек было оперативное вмешательство. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Напомним, авария с участием «Лады Калины» и нескольких грузовиков произошла 14 февраля. ДТП парализовало движение на участке трассы. Позднее выяснилось, что в «Калине» находились 4 человека, два брата-близнеца и их девушки. Один из мужчин скончался на месте ДТП, другой — по дороге в больницу.

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