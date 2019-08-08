В ДТП под Новороссийском погибли южноуральцы

С обрыва упали легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Дорожно-транспортное происшествие под Новороссийском унесло жизни нескольких южноуральцев. Авария произошла вчера, 7 августа, в 22:20 по московскому времени на 16 километре трассы «Новороссийск — Керчь». Туристический автобус «Хендай», в котором находился 41 человек, совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Туарег», в котором помимо водителя ехали ещё и трое пассажиров. В результате аварии оба транспортных средства упали с десятиметрового обрыва, сообщает «Интерфакс».

В ДТП погибли три человека.

«Трое погибших в ДТП с участием внедорожника и автобуса под Новороссийском опознаны — все они живут в Челябинске. Среди пострадавших в ДТП есть жители других регионов России: Краснодарского края, Московской области и Удмуртии — сведения о всех пострадавших пока не установлены», — ссылается на источник в оперативном штабе на месте аварии «Интерфакс».

Всего в результате аварии пострадал 41 человек, в их числе и 12 детей.

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту происшествия.