Детский омбудсмен РФ рассказала о состоянии малыша, выжившего в аварии в Новороссийске

Уполномоченная по правам ребенка следит за судьбой малютки.

Вчера, 7 августа, в Краснодарском крае произошла страшная авария: погибли уроженцы Южного Урала, в том числе и дети. Как сообщают в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, на момент страшного ДТП в машине и в автобусе находилось 14 детей. В легковом автомобиле ехало трое ребят с родителями. Двое из них погибли, взрослые остались живы. Также в «легковушке» находился ещё один ребёнок, маленькая девочка Кира. На данный момент она находится в больнице, врачи оценивают состояние малышки как тяжёлое. Мать ребёнка погибла.

«На месте происшествия работают следователи СУ СКР по Краснодарскому краю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ», — рассказали в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, страшная авария в Новороссийске произошла 7 августа в 22:00. Экскурсионный автобус столкнулся с легковым автомобилем, поле чего оба транспорта упали в обрыв. Подробности читайте на нашем сайте.