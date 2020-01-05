В ДТП близ Сима погибли двое взрослых и ребенок

Еще одного ребенка госпитализировали.

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В Челябинской области, недалеко от города Сим произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибло три человека, в том числе ребенок. Столкновение произошло на 1580 километре трассы М5 сегодня, в 8:40.

«По предварительным данным "Фольксваген Джетта" не справился с управлением и допустил занос на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с "Митсубиси Паджеро". В результате аварии в "Фольксвагене" погибла женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

38-летнего мужчину госпитализировали с места происшествия, но он скончался по дороге в медучреждение. Еще один ребенок, 13 лет, находится в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.