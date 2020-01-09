Трамвай взял на таран автомобиль в Челябинской области

Ситуация вызвала много споров в социальных сетях.

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В Магнитогорске Челябинской области водитель трамвая протаранил стоявший на рельсах автомобиль. Инцидент запечатлел видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. Пользователи социальных сетей, куда выложили видео, разделились на два лагеря: кто-то посчитал, что виноват водитель трамвая, а кто-то уверен, что ездить по рельсам легковым авто нельзя.

Так, судя по видео, автомобиль с включенным поворотником остановился на красный сигнал светофора и ждал своей минуты, чтобы повернуть налево. При этом двигался водитель машины по трамвайным линиям. Вагон, совершая остановку, наехал на автомобиль так, что тот отлетел на несколько метров вперёд.

«Даже не удивительно! Трамвайщики всегда ведут себя, как короли дороги! Стоит авто на путях по правилам, так трамвайщик будет звонить так, как будто водитель может взять свое авто под мышку и перенести его через проезжающие авто в нужном направлении!»— возмутилась произошедшим пользователь Людмила Чаевская.

Другие же пользователи посчитали, что в этой ситуации прав водитель трамвая: ему нужно было доехать до стоп-линии и остановится на положенной остановке.

«Уверен, в ГАИ водитель трамвая будет прав. Если рельсы замощены, это не значит, что автомобиль имеет право на них стоять и преграждать дорогу движущемуся трамваю»,— ответили многие в соцсетях.

В пункте 9.6 правил дорожного движения написано, что движение автомобиля разрешено по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево и развороте. При этом не должно создаваться помех трамваю. А выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Кроме того, если перед перекрестком установлены дорожные знаки направления движения по полосам, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается.

Разбираться, кто же нарушил правила в Магнитогорске, теперь предстоит дорожным инспекторам.



