В Магнитогорске женщина пойдет под суд за многолетние истязания пасынка

На лице ребенка остались неизгладимые увечья

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летней женщины. Ее обвиняют в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункты «г», «д» части 2 статьи 117 УК РФ и пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая в течение шести лет истязала сына своего умершего супруга. Мальчик 2014 года рождения не мог оказать сопротивления мачехе. У потерпевшего на лице от многократных избиений образовались четыре рубца, на теле — свыше 60. Кроме того, известно, что женщина откусила пасынку кончик носа.

«Указанные телесные повреждения причинили малолетнему потерпевшему тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.