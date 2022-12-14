В Магнитогорске будут судить мошенников, которые обманули пенсионеров на 1,2 миллиона рублей

Преступникам может грозить до 10 лет тюрьмы

В мае этого года четверо молодых челябинцев обманули магнитогорских пенсионеров 1,2 миллиона рублей. Мошенники внушали пожилым людям, что их родственники совершили ДТП, за которое нужно заплатить штраф. Теперь соучастники, каждый из которых не страше 20 лет, предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Магнитогорская прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Преступникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Магнитогорске женщина перевела мошенникам более двух миллионов рублей. Потерпевшая слышала о схемах обмана, но все равно поверила злоумышленникам.

В Озерске 53-летний инвалид лишился почти 900 тысяч рублей после попытки продать скворечник на одной из популярных досок объявлений. В полиции возбудили уголовное дело.

