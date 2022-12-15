В Челябинске женщина перевела мошенникам 3 млн рублей

Потерпевшая пыталась заработать на инвестициях

В Челябинске 48-летняя санитарка одной из городских больниц взяла кредиты и перевела мошенникам 3 миллиона рублей. Потерпевшая ждала прибыли с вложений. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в ГУ МВД по региону.

Потерпевшая увидела в Сети объявление о покупке акций на бирже. Женщина оставила заявку, в этот же день ей позвонил якобы брокер и предложил сделать первое вложение. Челябинка перевела 18 тысяч рублей из личных средств. Злоумышленники на этом не остановились и уговорили «вкладчицу» оформить кредиты.

«По данному факту в ОП „Металлургический“ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Будьте внимательны при общении и совершении различных сделок в сети Интернет. Если вы сомневаетесь, лучше сделку отменить или обратиться за консультацией к специалисту. Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев и не переводите денежные средства на сторонние счета», — напомнили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.