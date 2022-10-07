В Челябинской области заводчанин перевел мошенникам 890 тысяч рублей

Потерпевший взял деньги в кредит

В Красноармейском районе 38-летний мужчина поверил в легенду позвонившего лжесотрудника банка. Злоумышленник убедил мужчину взять кредит и перевести на «безопасные счета». Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Слесаря завода убедили в том, что на его имя мошенники пытаются взять кредит. Для того чтобы их остановить, нужно оформить заем самому.

«Мужчина приехал в Челябинск, оформил кредит и двумя платежам перевел 890 тысяч рублей, не посоветовавшись с сотрудниками банка», — рассказали в региональном полицейском главке.

По такой же схеме обманули жительницу Еткульского района. Женщина оформила в кредит 300 тысяч рублей и успела перевести мошенникам 45 тысяч. После этого женщина вспомнила о предостережениях полиции.

По фактам происшествий возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.