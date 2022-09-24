В Южноуральске директор филиала учебного заведения перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей

Звонивший представился сотрудником банка

В Южноуральске директор филиала одного из учебных заведений после общения с телефонным мошенником перевела на якобы безопасный счет 450 тысяч рублей, взятых в кредит. Возбуждено уголовное дело, сообщили 24 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, назвал ее по имени и отчеству и рассказал, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Также он сообщил, что для прекращения операции женщине необходимо самой оформить кредит и перевести деньги на продиктованный им счет.

Потерпевшая знала о таком способе мошенничества, но, по ее словам, ее сбило то, что мошенник обратился к ней по имени и отчеству. Продолжая разговор со злоумышленником, женщина прошла в банк, оформила кредит в размере 450 тысяч рублей и перевела все деньги на указанный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления.

В Челябинской области работает бесплатная горячая линия для борьбы с телефонными мошенниками. Позвонив на короткий мобильный номер *1593, горожане получат советы, как действовать в подозрительной ситуации.