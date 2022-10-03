В Челябинске 71‑летняя женщина перевела мошенникам миллион рублей

Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов

В Челябинске пенсионерка лишилась личных сбережений после звонка мошенников. Мужчина на другом конце провода убедил потерпевшую перевести деньги на «безопасные счета». Женщина потеряла более миллиона рублей. Об этом сегодня, 3 октября, сообщили в УМВД по городу.

Пенсионерка пояснила, что мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что со счета женщины мошенники пытаются списать деньги и она стала потерпевшей по уголовному делу. Незнакомец убедил женщину снять деньги с вклада и перевести на продиктованный им счет.

«Женщина перевела более миллиона рублей и только после этого поняла, что ее обманули. В отделе полиции „Советский“ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“)», — рассказали в полиции.

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.