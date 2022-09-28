В Миассе 48-летний бухгалтер ответила на звонок с московского номера, поверила звонившему, что на нее оформляют кредит, и перевела 185 тысяч рублей, чтобы «спасти» свои средства. Об этом рассказали в городской полиции.
Сначала с потерпевшей разговаривал мужчина, затем уже девушка настояла на том, чтобы бухгалтер отправилась к банкомату и перевела на разные счета суммы в пределах 15 тысяч рублей.
«Позже женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ», — рассказали в полиции.Как ранее сообщал наш сайт, с начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.