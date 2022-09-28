В Миассе бухгалтер перевела телефонным мошенникам 185 тысяч рублей

Мошенники убедили женщину перевести деньги на разные счета

В Миассе 48-летний бухгалтер ответила на звонок с московского номера, поверила звонившему, что на нее оформляют кредит, и перевела 185 тысяч рублей, чтобы «спасти» свои средства. Об этом рассказали в городской полиции.

Сначала с потерпевшей разговаривал мужчина, затем уже девушка настояла на том, чтобы бухгалтер отправилась к банкомату и перевела на разные счета суммы в пределах 15 тысяч рублей.

«Позже женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ», — рассказали в полиции.