/ В Челябинской области замначальника полиции подозревается в домогательствах

Мужчина был отстранен от работы по результатам проверки.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудника МВД. По сообщениям СМИ, бывший заместитель начальника отдела полиции «Чебаркульский» подозревается в домогательствах к подчиненным. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили факт выявления превышения должностных полномочий.

В ходе оперативных мероприятий выявлен факт превышения служебных полномочий, выразившийся в совершении противоправного деяния в отношении подчиненного личного состава, сотрудником МО МВД России «Чебаркульский» Челябинской области. Материалы направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что по результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а к его руководству будет принята дисциплинарная ответственность.