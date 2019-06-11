/ Подозреваемый в развращении ребенка полицейский отправился за решетку

Златоустовский суд избрал меру пресечения.

Полицейский из Миасса, подозреваемый в развращении малолетних, отправился за решетку. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Следователи настояли на заключении сотрудника МВД под стражу в качестве меры пресечения. Ее избирали в Златоустовском суде.

По материалам ОРЧ СБ Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ — «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста». — рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Златоуста.

Отметим, что полицейскому грозит наказание до 12 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.