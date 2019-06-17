/ Полиция возбудила уголовное дело после обысков в СПА-салоне в центре Челябинска

Администратору заведения грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники челябинской полиции провели рейд в нашумевшем СПА-салоне, расположенном на улице Кирова. По итогам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело об организации притона для занятий проституцией.

По данному факту дознанием районного отдела полиции в отношении администратора заведения — местной жительницы, 1983 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи «Организация проституции» Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия в рамках расследования уголовного дела продолжаются. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинску.

Разбирательства по СПА-салону начались еще в марте. По жалобам челябинцев, антимонопольная служба возбудила дело о нарушении рекламного законодательства. Красные эротические плакаты на окнах посчитали неприемлемыми. На объектах культурного наследия, в которых располагался салон, размещены женские силуэты, номера телефонов и эротические слоганы.

Напомним, что максимальная санкция статьи по организации проституции ‒ лишение свободы на срок до пяти лет.

















Автор: Карина Карякина