/ Полицейского из Челябинской области подозревают в развращении ребенка

Мужчина уже задержан.

В Челябинской области сотрудники полиции задержали коллегу из Миасса. Его подозревают в развращении ребенка. Предполагается, что сотрудник отдела полиции совершил противоправное деяние в отношении несовершеннолетнего.

По материалам оперативно-розыскной части собственной безопасности следственным комитетом возбуждено уголовное дело, сотрудник в соответствии со статьей 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас готовятся материалы на увольнение сотрудника МВД из органов по отрицательным мотивам. К руководителю сотрудника полиции будет применена строгая дисциплинарная ответственность.