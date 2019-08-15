В Челябинской области загорелась сушильная башня

Пожару присвоили повышенный ранг опасности.

14 августа в Аргаяшском районе загорелась бывшая сушильная башня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.



Прибывшие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что очагом возгорания стала пятидесятиметровая деревянная часть неиспользуемой башни. Из-за материала огонь очень быстро распространился по объекту. Также из-за деревянной конструкции постройка частично обрушилась.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям бойцов пожарно-спасательных сил в кратчайшие сроки удалось произвести локализацию возгорания. Погибших и пострадавших при происшествии нет», — заявили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Для ликвидации пожара потребовалось 13 единиц техники. На данный момент сотрудниками отдела надзорной деятельности устанавливается причина возникновения огня.