В Челябинской области в пожаре погибли двое мужчин

Из огня их вынесли уже без признаков жизни.

Вчера, 13 июля, в Челябинской области в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Трагедия случилась в одном из жилых домов города Карталы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили горящее здание, в котором, со слов очевидцев, находятся люди. Из дома были вытащены двое мужчин без признаков жизни, которым была оказана первая медицинская помощь.

«В дальнейшем они были переданы медицинским работникам. К сожалению, травмы, полученные мужчинами, были не совместимые с жизнью — граждане скончались в лечебном учреждении», — заявили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Причины возгорания сейчас устанавливаются сотрудниками отдела дознания, однако работники МЧС считают, что причиной такого сильного пожара стала захламленность жилого участка.