За сбор дикорастущей конопли в суде ответят жители Верхнего Уфалея

Трое молодых людей собрали более 230 грамм.

Послушать 00:00

Нескольких жителей Верхнего Уфалея осудят за сбор дикорастущей конопли. Три молодых человека были задержаны возле одного из домов. Правоохранители обнаружили и изъяли у них растение, содержащее наркотическое вещество. Как оказалось, они собрали его для личных целей.

«По версии следствия трое юношей, одному из которых 17 лет, в июне 2019 года незаконно приобрели путем сбора части растений дикорастущей конопли массой более 230 грамм, после чего приобретенное наркотикосодержащее растение хранили с целью последующего употребления», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере». Дело направили в Верхнеуфалейский городской суд. Молодым людям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.