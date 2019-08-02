Под Златоустом легковушка столкнулась с грузовиком

Обстоятельства происшествия уточняются.

В Златоусте в результате ДТП сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Инцидент произошел на 1759 километре трассы М5. Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной, которая везла две автоцистерны. В результате ДТП началось возгорание обоих транспортных средств.

«На территории Миасского городского округа, водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Вольво", при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где по предварительной информации совершил столкновение с автомобилем "Хонда". В результате столкновения произошло возгорание автомобилей», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

На месте происшествия находится бригада пожарной охраны и сотрудники ГИБДД. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Хонды» скончался на месте, водитель автомобиля «Вольво» получил травмы и был госпитализирован.

В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. На автодороге организовано реверсивное движение.