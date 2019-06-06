/ В Челябинской области задержан инспектор ГИБДД и директор автошколы

Их подозревают в даче и получении взятки.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Челябинска. Это инспектор ГИБДД и директор одной из городских автошкол, которые подозреваются в даче и получении взятки. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в региональном управлении следственного комитета.

По данным следствия, в 2018 году на территории города Челябинска директор автошколы передал инспектору МРЭО ГИБДД денежные средства в сумме 160 тысяч рублей за принятие положительных решений в пользу слушателей автошколы при сдаче экзамена на право управления транспортным средством. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Отметим, что преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности регионального МВД. Как пояснили в пресс-службе ведомства, на данный момент сотрудник МРЭО отстранен от исполнения обязанностей.

В его отношении назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК России. На данный момент проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления, а также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинений.