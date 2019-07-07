В Златоусте автоледи протаранила автобус

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Вчера вечером, 6 июля, в Златоусте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.

Авария произошла на улице Грибоедова, неподалеку от въезда в город. Судя по фотографиям очевидцев, основной удар при столкновении принял на себя легковой автомобиль, однако женщина, находившаяся за рулем, не пострадала. Пользователи сети заявляют, что виновницей ДТП стала именно 29-летняя водитель легковушки. По предварительной информации, автоледи села за руль в состоянии алкогольного опьянения, однако официального подтверждения этому пока нет.

На месте ДТП работали 2 экипажа ДПС, 3 кареты скорой помощи, а также автомобили пожарной службы и МЧС. Все подробности произошедшего уточняются.