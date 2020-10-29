В Каслях председателя комиссии автошколы будут судить за подкуп

Обвиняемый получил 190 тысяч рублей от будущих водителей за выдачу водительских удостоверений.

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Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе за совершение незаконных действий в интересах дающего, если такое лицо, в силу своего служебного положения, может способствовать указанным действиям.

В 2017—2019 годах председатель аттестационной комиссии автошколы «Перекресток» получил от восьми жителей Каслинского района 190 тысяч рублей. Взамен им выдали документы о профессии водителей категории «А», «В», «С», «СЕ» без прохождения обучения и сдачи экзамена.

«В итоге пятеро граждан на основании незаконно полученных свидетельств о профессии водителя получили в ГИБДД водительские удостоверения. Обвиняемый вину признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Добавим, что решается вопрос о признании недействительными свидетельств и водительских удостоверений.