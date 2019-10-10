Приказал отпустить: начальник отдела ГИБДД Катав-Ивановска задержан за превышение полномочий

Полицейский дал указание подчиненному не привлекать к ответственности водителя, нарушившего ПДД.

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В Челябинской области задержан начальник ГИБДД Катав-Ивановского района. Полицейский подозревается в превышении должностных полномочий. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«По версии следствия, подозреваемый 7 июля 2019 года дал по телефону подчиненному инспектору ГИБДД незаконное указание о непривлечении к административной ответственности водителя, который управлял транспортным средством, будучи временно ограниченным в праве управления. Инспектор, находившийся в служебной зависимости от подозреваемого, выполнил незаконное указание», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения, расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД региона сообщили, что сейчас полицейский отстранен от работы. Если вина сотрудника ГИБДД будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность.