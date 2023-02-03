В Челябинской области сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении и реализации алкоголя кустарного производства. В больницу с токсическим отравлением от употребления спиртного попали три человека. Все они скончались, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Пострадавшие скончались в медучреждении Сосновского района 1 февраля.
«Полицейскими были проведены первоочередные мероприятия: опрошены родственники и знакомые скончавшихся, жители населенного пункта, проведен подомовой обход. В результате принятых мер оперативники установили адрес, где потерпевшие распивали спиртные напитки. Также была получена информация, у кого они купили алкоголь», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД области.
Полицейские задержали мужчину, который занимался кустарным изготовлением высокоградусной спиртной продукции. У него изъяли пластиковые емкости с остатками спиртосодержащей жидкости, которую направили на исследование.
Как уточнили в СУ СКР по Челябинской области, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.
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