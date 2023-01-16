Давят на психику: в полиции рассказали, как мошенники выманивают деньги у челябинцев

Среди популярных схем — «родственник попал в беду», «миллион на инвестициях» и другие

Новостная лента ежедневно пестрит заголовками о краже мошенниками у доверчивых людей крупных сумм. Многие южноуральцы уже знают о преступных схемах, однако в полицию не перестают поступать заявления о пропаже личных сбережений или даже занятых средств. Злоумышленники используют методы психологического давления и играют на эмоциях. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области поделились историями челябинцев, которые пострадали от действий мошенников в этом году.

«Деньги на безопасный счет»

Мошенники звонят и представляются сотрудниками банка. Говорят, что у человека проблема со счетом. Чтобы было убедительнее, может позвонить «сотрудник полиции» или «следователь». Затем звонок переводят на «сотрудника банка», который дает инструкции, как спасти сбережения. Потерпевший, если поверил, переводит свои деньги на «безопасный счет» — счет мошенников.

По такой схеме действовали аферисты, которые убедили жительницу Златоуста перевести за сутки более миллиона рублей и оформить четыре кредитные карты в разных банках. Все время женщина была уверена, что помогает силовикам разоблачать недобросовестных работников банка.

«Заработать на инвестициях в короткие сроки»

Неизвестные предлагают инвестировать в площадки криптовалют. Жертва переходит на сайт, указывает свой номер. По этому номеру связывается «брокер», который рассказывает нюансы заработка и устанавливает на компьютер абонента программу удаленного доступа, присылая для отвода глаз ссылки как на легальные программы, так и на программы самих мошенников.

Программа нужна, чтобы фиктивно обучать инвестициям и для доступа к счетам потерпевшего. Как правило, потерпевший пополняет сам брокерский счет, либо на него оформляют кредит. Человек долгое время не обращается в полицию, так как видит свои деньги на брокерском счете. Только когда жертва безуспешно пытается вывести деньги, открывается правда.

Житель Еманжелинска нашел в интернете компанию, которая занимается инвестициями. Он позвонил на указанный в объявлении номер. Следуя рекомендациям незнакомца, мужчина вложил 7,6 тысячи рублей в качестве стартового капитала. Далее якобы участие в торгах принесло ему 1,2 тысячи. Поверив лжеброкерам, мужчина начал вкладывать свои деньги, в итоге отдав мошенникам своих 770 тысяч рублей и 270 тысяч, полученных в кредит. Но когда «инвестор» хотел вернуть деньги и проценты, «специалист» перестал отвечать на звонки.

«Родственник попал в беду»

Потерпевшими чаще всего становятся пожилые люди, которым поступает звонок на городской телефон. Они, переживая за своих близких, на эмоциях сами уточняют данные своих родственников, которых они «узнают» по голосу, мошенники поддерживают эту легенду и просят деньги для решения вопроса с полицией или на лечение. Во всех случаях за деньгами приходит курьер.

В Челябинске с подобным недавно обратились в полицию две пенсионерки, у которых похитили 115 и 80 тысяч рублей. В обоих случаях потерпевшим позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, и сообщили, что родственники женщин стали виновниками ДТП, из-за которых пострадали люди. Этим людям на лечение и просили деньги.

«Компенсация за некачественный товар»

77-летняя жительница Миасса отдала мошенникам 193 тысячи рублей. Злоумышленники обманывали пенсионерку в течение 2-х недель. Сначала ей позвонил незнакомый мужчина, представившись силовиком из Москвы. Мужчина сказал, что удалось задержать представителей организации, незаконно распространявшей лекарства. По словам звонившего, пенсионерка тоже когда-то заказывала лекарства в этой организации, а значит, она может получить компенсацию — 600 тысяч рублей.

Сначала женщине нужно было связаться с сотрудником банка, который и должен осуществить перевод денег, но для получения перевода она должна отправить им 18 тысяч рублей для оформления документов. У пенсионерки дома были небольшие сбережения. Женщина в салоне сотовой связи с помощью терминала перевела необходимую сумму на электронный кошелек, который ей продиктовали мошенники.

Звонившие удерживали женщину на телефоне, при этом убеждали, что она также должна оплатить оформление и доставку средств на банковский счет. Женщина верила во все, при этом сама лично обратилась в банк и оформила на свое имя кредитную карту с лимитом в 75 тысяч рублей. Затем она сняла все эти деньги и через терминал перевела на счета мошенников. После этого злоумышленники сказали, что позже перезвонят женщине.

Затем пенсионерке снова позвонили и сообщили, что деньги отправлены, но находятся в Уфе, а для их доставки необходимо перевести еще 100 тысяч рублей. Пожилая женщина одолжила необходимую сумму у знакомых и также перевела их злоумышленникам

«Звонок от сотрудника “Госуслуг”»

В последнее время телефонные мошенники стали применять новый способ обмана пользователей Госуслуг. Злоумышленники звонят жертвам от имени сотрудников портала и под разными предлогами просят граждан продиктовать им код из СМС-сообщения.

Жителю Сосновского района позвонил «представитель МФЦ» и попросил продиктовать код из СМС якобы для подключения услуги «получения письма». Другой жительнице Сосновского района также поступил звонок о предложении продиктовать код. На этот раз предлогом выбрали «подтверждение работы сервиса».

«Покупка-продажа товара в интернете» и другие схемы

Жительница Златоуста на сайте бесплатных объявлений продавала мойку. В мессенджер ей написал потенциальный покупатель. Женщине прислали ссылку, по которой якобы необходимо было пройти для подтверждения услуги продажи, что она и сделала. Потерпевшая ввела все свои данные и указала код из СМС-сообщения. По итогу у нее списали со счета сумму втрое больше цены мойки.

В Карталах женщина потеряла телефон и в надежде найти гаджет сделала объявление в соцсетях. На указанный номер позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что якобы нашел на улице телефон и готов вернуть его после получения вознаграждения. Доверившись незнакомцу, женщина отправила по указанным реквизитам 4,5 тысячи рублей. Однако телефон никто не вернул.

В пресс-службе МВД напомнили: во время звонка с неизвестного номера при первых словах о деньгах и счетах, положите трубку. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не сообщают такую информацию по телефону.

Так же нужно поступить и после слов собеседника о неприятностях с родственником. Лучше самому перезвонить названному близкому человеку и узнать, как у него дела.

Нельзя переходить по сторонним ссылкам, которые присылает незнакомец, и устанавливать неизвестные программы, передавать коды из сообщений.