Глава Челябинска попросила полицию разобраться с торговлей на бывшем Каширинском рынке

На площадке начинается строительство микрорайона

В Челябинске неизвестные занимаются несанкционированной торговлей на месте бывшего Каширинского рынка. Провести проверки и выявить нарушителей в ходе аппаратного совещания в понедельник, 30 января, попросила МВД глава города Наталья Котова.

«На Каширинском рынке торгуют с машин. Речь идет уже о комплексном развитии территорий, строители зашли на площадку. Может, не до конца ее огородили, поэтому имеется возможность машинам подъезжать и торговать продуктами. Чтоб такого не было, надо провести проверку», — подчеркнула Наталья Котова.

Замначальника УМВД по Челябинску Константин Смолин сообщил, что будет организован рейд. Если при проведении проверки выявят нарушения, виновных привлекут к ответственности.

Напомним, ранее в Челябинске утвердили проект застройки бывшего Каширинского рынка.