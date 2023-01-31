В Челябинской области задержали похитителя более пяти тонн металлолома

Ущерб превысил 116 тысяч рублей

Транспортные полицейские задержали 26-летнего подозреваемого в краже лома черных металлов из полувагонов грузовых поездов. Об этом сегодня, 31 января, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

По версии следствия, мужчина похищал металлолом на станциях Муслюмово, Кунашак и Разъезд 5.

«Так, в октябре прошлого года он похитил 600 килограммов металлургических шлаков на станции Муслюмово из полувагона грузового состава. Похищенное сдал в пункт приема металлолома. Оперативники также установили причастность к совершению краж 38-летнего знакомого подозреваемого, вместе с которым они похитили 800 килограммов металлолома из полувагонов грузового поезда на станции Муслюмово в октябре прошлого года», — рассказали в транспортной полиции.

Всего похищено более 5 тонн имущества грузополучателей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже (части 1 и 2 статьи 158 УК РФ).