В Челябинской области заблудившейся пенсионерке пришлось ночевать в лесу

В ее поисках задействовали полицию, спасателей и сотрудников МЧС

В Челябинской области 75-летняя женщина пошла в лес собирать черемшу, заблудилась и перестала выходить на связь с родными. Ее дочь обратилась в полицию Верхнего Уфалея с просьбой помочь найти маму, рассказали в ГУ МВД региона.



«Полицейские выяснили, что пожилая женщина отправилась на рейсовом автобусе Верхний Уфалей — Нязепетровск собирать в лесу черемшу. Из транспорта она вышла на 14-м километре автодороги. В течение дня женщина неоднократно созванивалась с дочерью, однако вечером связь с пенсионеркой прекратилась. Дочь попыталась самостоятельно отыскать пропавшую в лесу маму, но безрезультатно», — рассказали в пресс-службе.

К поискам подключились полицейские, спасатели из Кыштыма, сотрудники МЧС из Верхнего Удаляя и представители добровольной народной дружины. Лес поделили на секторы.

«Полицейские обнаружили следы и вычислили предположительное место нахождения пропавшей горожанки. Совместными усилия пожилая женщина была найдена», — сказали в пресс-службе.

Пенсионерка рассказала, что в сумерках не смогла найти выход из леса. В то же время в чаще она увидела домик, в котором переночевала. На звонки дочери не отвечала из-за разрядившегося телефона.

Женщине оказали необходимую помощь, после чего ее доставили в медучреждение. Угрозы для ее жизни и здоровья нет.