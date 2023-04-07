В Челябинской области за сутки зафиксированы два случая пропажи рыбаков

Спасатели ведут поисковые работы мужчин на водоемах в Агаповском и Кунашакском районах

Поисково-спасательная служба Челябинской области вчера, 5 апреля, зафиксировала два случая пропажи рыбаков. В Агаповском районе продолжаются поиски мужчины, отправившегося рыбачить на речку Гумбейка в одноименном поселке. В Кунашакском районе под лед провалились четыре рыбака — спасатели обнаружили тела трех погибших, поиски четвертого продолжаются, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Первый тревожный вызов в службу спасения поступил утром, 6 апреля. Вечером, 5 апреля, на речку Гумбейка выехал на рыбалку мужчина 1952 г. р. После того, как он перестал выходить на связь, обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям. Совместно с сотрудниками пожарной охраны они продолжают вести поисковые работы в Агаповском районе.

«Позже, в камышах, на берегу реки была обнаружена перевернутая лодка, но судьба самого рыбака до сих пор остается неизвестной. Поиски ведутся на суше и на воде», — сообщают в ПСС области.

Вечером того же дня, около 17:00, на единый телефон 112 поступило сообщение из Кунашакского района. На озере Комкуль, около деревни Бурино, очевидцы стали свидетелями того, как под лед провалилась группа рыбаков из четырех человек, причем двое из них сразу пропали из поля зрения.

К месту ЧП выехали спасатели двух отрядов областной ПСС из Челябинска и Кыштыма, группировка усилена сотрудниками областной Службы спасения на водах и аэролодкой. В 500 метрах от берега объединенной команде спасателей с аэролодки при помощи «кошек» обнаружены тела трех погибших, поиск четвертого рыбака продолжается.