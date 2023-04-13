Двух рыбаков спасли на озере Темное в Троицком районе

Мужчины не могли вернуться на берег из-за подтаявшего льда

Двух рыбаков спасли с растаявшего льда на озере Темное в Троицком районе. Мужчины сами обратились за помощью, когда поняли, что не могут самостоятельно добраться до берега из-за подтаявшего льда. В течение двух часов они вынуждены были без движения лежать на тонком льду в ожидании помощи, сообщают в ПСС Челябинской области.

Горе-рыбаки рано утром вышли на свои любимые места подледного лова в районе деревни Сбитнего Троицкого района. Однако вернуться обратно днем из-за подтаявшего льда уже не могли. Пройдя несколько метров по снежной проваливающейся крошке рыбаки предпочли лечь на тонкий лед и по телефону 112 обратиться за помощью.

У берега к тому моменту уже была полоска воды. Спасателям и сотрудникам областной противопожарной службы пришлось искать пути подхода к пострадавшим. Пешком по мелководью и ползком по опасным участкам тонкого льда сотрудники ПСС добрались до замерзших рыбаков — их погрузили на борт лодки и доставили на берег, передав бригаде скорой помощи. Все, что мужчины брали с собой на рыбалку — сани, снасти, ящики с рыбацким скарбом — ушло под воду.

«Рыбаки промокли и серьезно промерзли, ведь, боясь провалиться, лежали неподвижно на льду около двух часов. Сейчас жизнь мужчин вне опасности, спасатели передали пострадавших врачам скорой помощи», — сообщили в ПСС Челябинской области.

Напомним, в Челябинской области из-за тонкого льда уже погибло несколько рыбаков. Резонансный трагический случай произошел на озере Комкуль в Кунашакском районе, в котором под лед провалилась группа из четырех рыбаков. После этого случая губернатор Алексей Текслер поручил местным главам и экстренным службам усилить разъяснительную работу с любителями подледного лова, а также обратился к последним в своем телеграм-канале с призывом не подвергать себя риску.