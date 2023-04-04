Челябинские спасатели эвакуировали рыбака, провалившегося под лед озера Смолино

Пострадавшего передали медикам

Специалисты поисково-спасательной службы на водных объектах помогли рыбаку, провалившемуся под лед на озере Смолино. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.

ЧП случилось в поселке Сухомесово. Информация поступила от ЕДДС-112.

«Мужчину, находившегося примерно в 500 метрах от берега, эвакуировали к берегу на аэролодке и передали медикам скорой помощи. На месте обнаружены еще 15 рыбаков, которых тоже доставили на берег», — сообщили в управлении.

Накануне на озере Иртяш под Озерском утонул мужчина.