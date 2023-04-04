Спасатели ликвидировали угрозу подтопления поселка в Челябинской области

Сотрудники МЧС распиливали лед и контролировали ситуацию с помощью беспилотника

Сотрудники МЧС на протяжении нескольких дней работали над стабилизацией паводковой обстановки в поселке Наследницком Брединского района и смогли стабилизировать ситуацию. Угроза подтопления домов миновала. Об этом накануне сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели с помощью беспилотника мониторили русло реки Берсуат, выявляя скопления крупных льдин и заторы, а также контролировали поток талых вод с полей. Особенно сложная обстановка образовалась в районе моста: куски льда копились в одном месте и не давали воде свободно пройти под мостом. Сохранялась угроза изменения русла реки и подтопления жилых домов.

«С помощью специального инструмента сотрудники МЧС ослабляли лед, распиливая его на фрагменты для более легкого прохождения. Лед тронулся, опасность подтопления ликвидирована»,— рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Глава Брединского района поблагодарил сотрудников МЧС за проделанную работу и предотвращение неблагоприятных последствий паводка, а спасатели, в свою очередь, за теплый прием.

Паводковая обстановка на территории области остается на контроле ГУ МЧС России по региону.