В Челябинской области за сутки устранили 26 лесных пожаров

Продолжают действовать три возгорания, два из них — локализованы

За прошедшие сутки на территории Челябинской области пожарные устранили 26 лесных возгораний на площади 275,52 га. Три пожара продолжают действовать, из них локализованы два — в Пластовском (872 га) и Кунашакском (50 га) районах. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.

На сегодня особый противопожарный режим действует в Брединском, Октябрьском, Кунашакском, Чесменском районах и Миассе. Режим ЧС объявлен в Карталинском районе. Это влечет за собой ограничения: в данных населенных пунктах нельзя заезжать в лес.

«На данный момент угрозы населенным пунктам нет, в том числе и в Кунашакском районе. Еще вчера там все на два раза опахали и караулили всю ночь. Но обстановка остается очень напряженной на территории всего региона — от юга до севера. Все силы главного управления лесами круглосуточно задействованы в борьбе со стихией. Иначе и не скажешь — таких аномальных погодных условий не помнят даже лесники, проработавшие по 40 лет. В связи с этим хочу обратиться ко всем жителям и гостям региона. Сейчас не просто важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Сейчас лучше всего вообще воздержаться от посещения леса. От такой засухи лесная подстилка — это порох. Достаточно малейшего источника огня», — подчеркнул начальник ГУ лесами Челябинской области Сергей Лавров.

В администрации Кунашакского района также подтвердили информацию о том, что огонь не угрожает населенным пунктам. Но есть еще очаги возгорания возле деревни Иксаново. На место пожара отправили силы Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Кроме того, в деревне Каинкуль работает добровольная пожарная команда села Сары.

«Завершаются работы по ликвидации пожара возле деревни Мансурово, там работают арендаторы леса и патрульная группа сельского поселения. Идет к завершению ликвидация остаточных очагов возгорания в Аширово и Каракульмяке», — добавили в пресс-службе администрации Кунашакского района.

Особый противопожарный режим введен с 24 августа в Еткульском районе.

«Въезд транспортных средств и вход граждан на территорию лесов нашего района будет ограничен до 13 сентября 2021 года, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Напоминаем, штрафы за нарушение особого противопожарного режима: на граждан — в размере до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — до 400 тысяч рублей!» — сообщили в пресс-службе администрации района.

На территории Агаповского района с 25 августа введен режим чрезвычайной ситуации по засухе.

«На территории района запрещено проведение огневых работ, в том числе сельскохозяйственных палов и отжигов сухой растительности, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора на свалках, приусадебных участках, в зонах отдыха, кладбищах, на территориях детских садов, школ, садовых товариществ», — говорится в сообщении.

Напомним, с 23 по 24 августа в Кунашакском районе произошло три лесных и девять ландшафтных возгораний. Огонь близко подобрался к деревне Мансурово, но его удалось остановить. В случае ухудшения обстановки местных жителей готовы были эвакуировать.

Еще с одним крупным пожаром боролись 24 августа в Миассе. Там полыхало на территории СНТ «Урал-2», огнем повреждено 10 дачных домов. Примерно в это же время в Челябинске произошел пожар на фабрике по производству дверей «Краснодеревщик».