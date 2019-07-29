В Челябинской области за последние дни зафиксировано четыре пожара

Огнеборцы потушили несколько возгораний на этих выходных.

За прошедшие выходные в западной части Челябинской области было зафиксировано четыре пожара. Происшествия случились в районе поселка Фоминский, деревни Булатово, села Варламова и в миасском садовом товариществе «Земляничный».

Днём, 26 июля, огнеборцы Уйского района тушили траву неподалёку от деревни Булатово.

Вечером того же дня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в миасском садовом товариществе «Земляничный». Пламя охватило теплицу из сотового поликарбоната.

Поздним вечером, 27 июля, огнеборцы ликвидировали возгорание травы в районе посёлка Фоминский.

Днём, 28 июля, загорелся мусор около села Варламово.

Причина этих пожаров, по данным ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области», связана с неосторожным обращением с огнём. Пострадавших нет.

Специалисты «чрезвычайного» ведомства призывают граждан быть бдительными и внимательными. Соблюдать все правила пожарной безопасности и быть осторожными при взаимодействии с огнём!

Напоминаем, если вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали её свидетелем, звоните по номерам: для мобильных телефонов — 101; для городских телефонов — 01.