За прошедшие выходные в западной части Челябинской области было зафиксировано четыре пожара. Происшествия случились в районе поселка Фоминский, деревни Булатово, села Варламова и в миасском садовом товариществе «Земляничный».
Днём, 26 июля, огнеборцы Уйского района тушили траву неподалёку от деревни Булатово.
Вечером того же дня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в миасском садовом товариществе «Земляничный». Пламя охватило теплицу из сотового поликарбоната.
Поздним вечером, 27 июля, огнеборцы ликвидировали возгорание травы в районе посёлка Фоминский.
Днём, 28 июля, загорелся мусор около села Варламово.
Причина этих пожаров, по данным ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области», связана с неосторожным обращением с огнём. Пострадавших нет.
Специалисты «чрезвычайного» ведомства призывают граждан быть бдительными и внимательными. Соблюдать все правила пожарной безопасности и быть осторожными при взаимодействии с огнём!
Напоминаем, если вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали её свидетелем, звоните по номерам: для мобильных телефонов — 101; для городских телефонов — 01.