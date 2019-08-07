В Челябинской области загорелся электропоезд

Возгорание произошло на железнодорожной станции.

На железнодорожной станции в Челябинской области загорелся электропоезд. Вчера, 6 августа, в 11:56 поступило сообщение о возгорании в тамбуре поезда на станции «Бишкиль» в Чебаркульском районе. Поскольку это была конечная станция, пассажиров, к счастью, внутри не оказалось.



«В 12:14 пожар был локализован на площади 10 квадратных метров прибывшими пожарными подразделениями. Открытое горение было ликвидировано в 12:22, а уже в 12:45 пожар был полностью потушен. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Федерального государственного казенного учреждения «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Во время происшествия никто не пострадал. 6 человек, работающих в поезде, успели эвакуироваться самостоятельно. Движение других поездов не затруднилось.